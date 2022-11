POL-H: Kreisstraße (K) 134: 77-Jährige durch Unfall bei Lehrte schwer verletzt

Hannover (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Die Ursache für den am 05.10.2022 entstandenen Schaden an einem Fenster der Synagoge in der Haeckelstraße in Hannover steht fest. Eine Taube ist gegen die Scheibe geflogen. Am Mittwoch, 05.10.2022, gegen 19:00 Uhr, wurde während des Gottesdienstes zu Jom ...

