Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter bedroht Fahrgäste in Stadtbahn mit Schusswaffe

Hannover (ots)

Am Montag, 14.11.2022, hat ein derzeit unbekannter Mann in der Stadtbahnlinie 8 in Hannover-Döhren Streit mit mehreren Fahrgästen angefangen und daraufhin eine Schusswaffe gezeigt. Er stieg an der Haltestelle Am Mittelfelde aus. Nun sucht die Polizei Zeugen und Betroffene der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stieg ein Unbekannter gegen 14:55 Uhr in die Stadtbahn Linie 8 in Richtung Messe/Nord ein. Während der Fahrt fing er mit mehreren Personen in der stark besetzten Bahn Streit an und provozierte scheinbar grundlos. Im Verlauf der Fahrt zog der Mann plötzlich eine schwarze Pistole und hielt sie vor seinen Körper. Anschließend steckte er die Waffe in seine Jackentasche und verließ die Bahn an der Station am Mittelfelde.

Obwohl Polizeikräfte schnell vor Ort waren, konnten sie den Mann nicht mehr antreffen. Allerdings fahndeten sie nach der Person, die von Zeugen folgendermaßen beschrieben wurde:

Der Verdächtige war zwischen 40 und 50 Jahren alt, etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Kappe, Kopfhörer, eine schwarze Jacke mit grünen Streifen und grün-schwarzem Symbol. Außerdem noch eine graue Hose und schwarz-gelbe Schuhe. Weiterhin hatte er eine Umhängetasche und eine dunkle Einkaufstasche bei sich.

Der Staatsschutz ermittelt in diesem Fall und geht von einer rassistischen Tatmotivation aus, da die betroffenen Personen wohl aufgrund ihres Aussehens angesprochen wurden. Die Polizei Hannover bittet Zeugen oder Betroffene, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0511 109-5555 nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover Hinweise entgegen. /desch, ms

