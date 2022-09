FW-Kiel: Feuer im Dachbereich einer Doppelhaushälfte

Kiel (ots) - Heute Nacht gegen 02:45 wurde der Integrierten Leitstelle Mitte ein Feuer in einer Kleingartenanlage in Kiel an der Bielenbergkoppel gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass 2 Gartenlauben in Vollbrand standen. Die Zuwegung zu der Anlage gestaltete sich schwierig. Schließlich konnte das Feuer mit zwei Trupps unter Atemschutz gelöscht werden, für eine ausreichende Wasserversorgung wurde ein Pendelverkehr ...

mehr