POL-KI: 220622.8 Wisch: Verkehrsunfall zwischen PKW und Kleinkraftrad

Wisch (ots)

Gestern Abend kam es auf der Bundesstraße 502 zwischen Wisch und Schönberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller. Der Fahrer des Kleinkraftrades erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Um 21:50 Uhr befuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem PKW Mercedes-Benz die Bundesstraße 502 aus Richtung Schönberg kommend in Fahrtrichtung Wisch. Beim Einfahren in den Kreisverkehr, an dem sich die B 502, die Landesstraße 50 und die Kreisstraße 15 treffen, stieß sie mit einem Kleinkraftrad zusammen. Der 62-jährige Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt den Kreisverkehr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Betrag.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Schönberg.

Björn Gustke

