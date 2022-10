Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1145

In der Nacht zu Freitag (21.10.) kam es im Bereich der Mallinckrodtstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Nach ersten Angaben ging ein 31-jähriger Dortmunder gegen 0.15 Uhr mit seiner Frau durch den Dietrich-Keuning-Park. Plötzlich griffen ihn zwei männliche Personen an. Einer der Täter schlug ihm mit der Faust in das Gesicht, die andere Person sprühte mit Pfefferspray.

Der 31-Jährige und die Frau flüchteten in ein nahegelegenes Café. Die Täter verfolgten den 31-Jährigen zunächst. Nach Zeugenangaben hielt einer der beiden einen stockähnlichen Gegenstand in der Hand, der andere ein Messer. Beides wurde jedoch nicht eingesetzt. Kurz darauf flüchteten die beiden Männer in Richtung Uhlandstraße.

Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Täter können wie folgt von Zeugen beschrieben werden:

1. Täter

- circa 175 bis 180 cm groß - schwarze lockige Haare (zum Zopf gebunden) - weiße Jacke, dunkle Jeans

2. Täter

- dunkler / schwarzer Teint - schwarze Jeans und Schuhe (Nike)

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell