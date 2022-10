Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht, Rotlichtverstöße, Alkohol am Steuer - 53-jährige Dortmunderin sorgt für ein Potpourri an Strafanzeigen

Dortmund (ots)

Eine 53-jährige Dortmunderin hat am Donnerstagmittag (20. Oktober) dafür gesorgt, dass Beamte der Polizei Dortmund ein ganzes Potpourri an Strafanzeigen fertigen mussten. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Trunkenheit am Steuer. Hinzu kamen mehrere Ordnungswidrigkeiten in Form von Rotlicht-Verstößen. Begonnen hatte der Einsatz mit der Meldung eines Zeugen von der B 236.

Alarmiert wurde die Polizei gegen 13.15 Uhr, weil es auf der B 236 in Richtung Schwerte (zwischen Lünen und Dortmund-Borsigplatz) zur Kollision zwischen dem grauen Ford Focus, in dem die Frau unterwegs war, und einem weiteren Auto gekommen war. Anschließend kollidierte der Ford noch mit der Leitschutzplanke. Das Auto stoppte kurz, fuhr jedoch anschließend schnell wieder an und flüchtete.

Immer telefonisch geleitet von einem Zeugen, konnten die alarmierten Polizeibeamten das Auto auf Dortmunder Stadtgebiet finden und verfolgen. Auf einer Strecke, die sie unter anderem über Rüschebrinkstraße, Wambeler Heide, Derner und Hostedder Straße sowie die Büttnerstraße führte, kam es weiter zu Beinahe-Unfällen und mehreren Rotlicht-Verstößen.

In einem Wohngebiet in Dortmund-Lanstrop konnte der Wagen schließlich stehend angetroffen worden. Die Fahrerin sowie der 53-jährige Beifahrer waren beide augenscheinlich stark alkoholisiert.

Ein auf der Wache freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte bei der Dortmunderin den Verdacht. Hinzu kam ein positiver Drogenvortest.

Das Ergebnis: Neben den diversen Strafanzeigen kamen auch mehrere Blutproben hinzu.

