POL-HH: 220601-1. "Mobil. Aber sicher!" im Juni - Rotlichtverstöße, Ablenkung und Unachtsamkeit im Fokus der Polizei Hamburg

Hamburg (ots)

Zeiten: Juni 2022; Orte: Hamburger Stadtgebiet

Im Zuge der Kampagne "Mobil. Aber sicher!" setzt die Polizei Hamburg im Juni ihre intensivierten Verkehrskontrollen fort. Dabei überprüfen die Einsatzkräfte schwerpunktmäßig Rotlichtverstöße, Ablenkung und Unachtsamkeit.

Die Missachtung des Rotlichts ist weiterhin eine der häufigsten Verkehrsunfallursachen und führt nicht selten zu schweren Verletzungen. Auch wenn die Unfallzahlen in diesem Bereich in den letzten Jahren weiter rückläufig gewesen sind, mussten im Jahr 2021 in diesem Zusammenhang bei 625 Unfällen insgesamt 454 Verletzte (also 73 Prozent) beklagt werden. Dabei setzen überwiegend Kraftfahrzeugfahrende die Ursache für diese Art von Verkehrsunfällen. Dennoch ist festzustellen, dass die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden durch ihr eigenes Fehlverhalten und Unachtsamkeit die Ursache auch immer wieder selbst setzen.

Daneben widmen sich die Beamten bei ihren Verkehrskontrollen im Juni auch der Ablenkung, zum Beispiel durch das verbotswidrige Benutzen des Mobiltelefons oder das Tragen von Kopfhörern während der Fahrt.

Aufgrund der Gefährlichkeit bei der Benutzung eines Handys beim Fahren hat der Gesetzgeber mittlerweile das Bußgeld für Kraftfahrende auf 100 Euro, bei Fahrradfahrenden oder den Nutzenden von E-Scootern auf 55 Euro angehoben.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit setzt die Polizei Hamburg ihre angekündigte Devise, die aus Aufklärung und erfolgreicher Präventionsarbeit, aber auch der konsequenten Ahndung von Verstößen besteht, weiter fort.

