POL-HH: 220531-5. Fußgängerin in Hamburg-Sinstorf angegriffen - Zeugenaufruf

Hamburg (ots) - Zeit: 30.05.2022, 23:35 Uhr Ort: Hamburg-Ohlsdorf, Böckelweg Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Ohlsdorf ist am Montagabend eine 61-jährige Frau verstorben. Die weiteren Ermittlungen führen die Brandermittler des Landeskriminalamts (LKA 45). Ein Bewohner eines Nachbarhauses hatte über den Notruf die Feuerwehr alarmiert, da aus einer Wohnung des angrenzenden Mehrfamilienhauses ...

