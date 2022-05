POL-HH: 220531-2. Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Hamburg-Borgfelde

Polizei Hamburg

Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Hamburg-Borgfelde

Zeit: 12.05.2022, 18:00 Uhr; Ort: Hamburg-Borgfelde, Bürgerweide

Mitte Mai wurde ein 69-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Borgfelde aufgefunden. Die Polizei sucht nun mit einem Foto des Mannes nach möglichen Zeugen.

Wie bereits berichtet hatte ein Bekannter den 69-Jährigen leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Es ergaben sich schnell Anhaltspunkte dafür, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam (siehe auch Pressemitteilung 220513-4 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5221575).

Die Untersuchung des Leichnams im Institut für Rechtsmedizin bestätigte die erste Annahme einer Gewalttat. Die Wohnung des Mannes war durchsucht worden, sodass ein finanzielles Motiv für die Tat nicht ausgeschlossen werden kann.

Durch die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission (LKA 41) ist inzwischen bekannt, dass das Opfer als ehemaliger selbstständiger Unternehmer in der spanischen Gastronomieszene verkehrte und seine Kontakt offenbar primär durch Personen aus dem spanisch bzw. portugiesisch sprechenden Bereich geprägt waren. Der Mann galt als sehr kommunikativ und offen gegenüber neuen Bekanntschaften. Er verkehrte auch in sozialen Netzwerken. Seine Kontakte zu Frauen reichten auch in das Prostitutionsmilieu rund dem den Hansaplatz und die Süderstraße.

Die Ermittler fragen:

- Wer kann mögliche tatrelevante Angaben zum Opfer oder zu möglichen Konflikten des Opfers machen? - Wer hatte kurz vor der Tat noch Kontakt zu ihm? - Wer kann Angaben zu weiteren Kontaktpersonen des Opfers machen? - Wer hat auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht?

Zeugen werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

