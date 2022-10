POL-DO: Lkw kippt bei Verkehrsunfall in Dortmund-Deusen um - Fahrer schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1137 Mit einer Luftpumpe bedrohte ein derzeit unbekannter Täter am Mittwoch (19.10.2022) die Kassiererin einer Lotto-Filiale in einem Supermarkt an der Märkischen Straße in Dortmund. Der Überfall scheiterte. Um 15.55 Uhr betrat der Mann das Geschäft und nahm zunächst eine Wasserflasche aus einem Kühlschrank. Schließlich legte er die ...

