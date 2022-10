Polizei Dortmund

POL-DO: Erst mehrere Autos touchiert, dann im Vorgarten gelandet - Autofahrer war offenbar unter Alkoholeinfluss unterwegs

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1136

Erst touchierte er mit seinem Auto mehrere andere Fahrzeuge, dann fuhr er durch zwei Vorgärten und fuhr sich schließlich an einem Mülltonnenhäuschen fest. Offenbar unter Alkoholeinfluss hat ein 26-jähriger Dortmunder am Dienstagnachmittag (18. Oktober) eine Irrfahrt auf der Erbpachtstraße in Dortmund hingelegt.

Zeugen hatten die Verkehrsunfälle gegen 15.15 Uhr gemeldet. Beim Ausparken auf einem dortigen Parkplatz hatte der Wagen des 26-Jährigen zunächst drei Autos touchiert. Davon unbeeindruckt, fuhr der Dortmunder einfach weiter. Kurze Zeit später geriet sein Fahrzeug allerdings in den ersten und anschließend in einen zweiten Vorgarten, wo er dann noch mit einem Mülltonnenhäuschen kollidierte.

Auch hier versuchte der Fahrer offensichtlich seine Fahrt fortzusetzen, was ihm jedoch nicht gelang. Die alarmierten Polizeibeamten trafen noch am Unfallort auf den Mann. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel mit mehr als zwei Promille deutlich positiv aus. Aus diesem Grund wurden ihm später Blutproben entnommen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und des Verstoßes gegen § 315c StGB.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell