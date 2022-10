POL-DO: Sattelzug beschädigt Baustelle in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1130 Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Dortmund-Brünninghausen am 10. Juni dieses Jahres sucht die Polizei mit Lichtbildern nach Tatverdächtigen. Über ein Fenster hatten zwei Männer versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Segen zu gelangen. Weil sie von einer Zeugin beobachtet worden waren, flüchteten ...

mehr