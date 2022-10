POL-DO: Nach versuchtem Wohnungseinbruch: Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1128 Nach einem Brand in einer Kleingartenanlage in Aplerbeck sucht die Polizei Zeugen. Gebrannt hat eine Laube in der Kleingartenanlage Fröhliche Morgensonne, Abteistraße 29. Tatzeit war am Freitag, 14.10., gegen 15.15 Uhr. Unbekannte legten nach ersten Erkenntnissen unter dem Vordach der Laube 34 ein Feuer, was sich im weiteren Verlauf ...

mehr