POL-DO: Alleinunfall auf der Brackeler Straße - 63-Jähriger war offenbar zuvor als Falschfahrer unterwegs

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1124 Nach einer Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Kurl am Mittwoch (12. Oktober) sucht die Polizei zwei E-Bikerfahrer. Sie sollen einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen haben, der daraufhin stürzte. Ersten eigenen Angaben zufolge waren ein 43-jähriger Dortmunder gegen 14:10 Uhr sowie ein weiterer Kradfahrer auf der Kurler Straße in ...

mehr