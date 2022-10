Polizei Dortmund

POL-DO: 65-Jähriger die Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1126

Nach einem Handtaschenraub auf der Bornstraße am Freitagabend (14. Oktober) sucht die Polizei Zeugen. Zwei unbekannte Täter entrissen einer 65-jährigen Dortmunderin die Handtasche und flüchteten. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Den ersten eigenen Angaben zufolge war die Frau gegen 21.45 Uhr von der U-Bahn-Haltestelle Brunnenstraße kommend auf dem westlichen Gehweg der Bornstraße in Richtung Norden unterwegs. Plötzlich näherten sich zwei Personen von hinten und die 65-Jährige wurde geschubst. Gleichzeitig versuchte einer der Männer ihr die Handtasche zu entreißen. Die Dortmunderin versuchte dies zu verhindern, dies geling ihr jedoch nicht. Sie wurde leicht an der Hand verletzt, begab sich aber eigenständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat bzw. die Täter beobachtet haben. Sie sollen beide ca. 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Einer der Männer trug demnach einen knielangen schwarzen Mantel und eine Kappe, der andere war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter:

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell