POL-BO: Betrüger unterwegs: Polizei mahnt Seniorinnen und Senioren zur Vorsicht

Bochum (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5261370) kam es am 29. Juni 2022 zu einem Raubdelikt in einer Bäckerei an der Alleestraße in Bochum. Mit richterlichem Beschluss sind jetzt Fotos eines Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: ...

mehr