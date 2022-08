Polizei Bochum

POL-BO: Raub in Wattenscheid: Polizei sucht Tatverdächtige und Geschädigte

Bochum-Wattenscheid (ots)

Nach einem Raub in Bochum-Wattenscheid am Montag, 29. August, fahndet die Polizei nicht nur nach einer jungen Tatverdächtigen - auch die Geschädigte wird derzeit noch gesucht. Anzeige hatte eine engagierte 16-Jährige aus Bochum erstattet.

Gegen 17 Uhr, so berichtet die junge Bochumerin, sei die Geschädigte am August-Bebel-Platz in die Straßenbahnlinie 390 in Richtung Herne gestiegen. Währenddessen riss ihr eine noch nicht ermittelte Jugendliche unvermittelt die Kette vom Hals und flüchtete. Die 16-Jährige rannte noch hinterher, verlor sie jedoch kurz darauf aus den Augen. Daraufhin suchte sie eine Polizeiwache auf und brachte den Vorfall zur Anzeige.

Das Wattenscheider Regionalkommissariat (KK 34) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach der Tatverdächtigen und der Geschädigten.

- So wird die Geschädigte beschrieben: 50 - 60 Jahre alt, kurze, gräuliche Haare, 180 cm groß, schlank. Sie trug ein T-Shirt, eine engere Hose und eine Maske, zudem hatte sie eine Einkaufstüte dabei. Sie sprach mit osteuropäischem Akzent. - Die Täterin wird so beschrieben: 17-18 Jahre alt, lange, braune Haare, 170-173 groß, schlank. Sie hatte laut Zeugenaussage "osteuropäisches" Aussehen und trug eine braun-karierte Jacke sowie hellblaue Jeans.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 34 bittet die Geschädigte sowie mögliche Zeugen, sich zur Klärung des Sachverhalts unter der Telefonnummer 02327 963 - 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell