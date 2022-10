Polizei Dortmund

POL-DO: Mann an der Jägerstraße mit Messer bedroht - Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Lfd. Nr.: 1129

Nach einer Bedrohung in Lünen am späten Samstagnachmittag (15. Oktober) hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen. Der 25-Jährige steht im Verdacht, einen 60-Jährigen mit einem Messer bedroht zu haben.

Gegen 17.15 Uhr war es den ersten Zeugenangaben zufolge an der Jägerstraße zunächst zu einem Streit zwischen den beiden Lünern gekommen. Banaler Grund war offenbar die dortige Parksituation an einem Geldinstitut. Im Verlauf des Streites schlug der 25-Jährige den 60-Jährigen demnach zunächst und drohte ihm dann mit einem Messer. Offenbar bemerkte er, dass die Polizei hinzugerufen wurde, sodass er das Messer in das Auto warf, mit dem er gekommen war. In diesem saßen seine Begleiterin und ein kleines Kind. Die Begleiterin fuhr anschließend davon.

Den 25-jährigen polizeibekannten Mann nahmen Polizeibeamte vor Ort in Gewahrsam und brachten ihn für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache. Bei seiner dortigen Durchsuchung fanden sie Betäubungsmittel, die sie sicherstellten.

Im Zuge von Ermittlungen an der Wohnanschrift des Mannes durchsuchten die Polizisten zudem das Auto, in dem er unterwegs gewesen war. Dort fanden sie ein Messer, das sie ebenfalls sicherstellten.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts u.a. der Bedrohung sowie von Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

