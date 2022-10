Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung eskaliert - Polizei leistet Erste Hilfe mit Tourniquet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1139

Nachdem am Mittwochabend, 19.10., ein Streit vor einer Gaststätte eskalierte, leisteten die Beamten vor Ort Erste Hilfe bei mehreren Beteiligten.

Um 22.25 Uhr erhielten die Polizisten den Einsatz: Es sei zu einer Schlägerei an einer Gaststätte an der Westerbleichstraße gekommen. Vor Ort trafen die Beamten auf drei verletzte Männer (26, 34 und 36 Jahre alt, wohnhaft in Dortmund). Der 34-Jährige und der 36-Jährige hatten schwere Stichverletzungen und starken Blutverlust. Um den Blutverlust zu stoppen, legten die Beamten bei beiden einen Tourniquet (Abbindesystem) an. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung. Alle drei Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist aktuell unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Nach ersten Zeugenaussagen flüchtete eine Person nach der Auseinandersetzung mit einem Auto.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell