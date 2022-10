Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Raubüberfall mit einer Luftpumpe: Polizei sucht Zeugen nach Tat in der Innenstadt

Dortmund (ots)

Mit einer Luftpumpe bedrohte ein derzeit unbekannter Täter am Mittwoch (19.10.2022) die Kassiererin einer Lotto-Filiale in einem Supermarkt an der Märkischen Straße in Dortmund. Der Überfall scheiterte.

Um 15.55 Uhr betrat der Mann das Geschäft und nahm zunächst eine Wasserflasche aus einem Kühlschrank. Schließlich legte er die Flasche an der Kasse ab und forderte die Frau auf, ihm Geld auszuhändigen.

Dabei bedrohte er die 60-jährige Kassiererin mit einer Luftpumpe. Die Dortmunderin nahm die Wasserflasche in die Hand und schlug damit auf den Täter ein. Daraufhin flüchtete er über einen Parkplatz in Richtung Hainallee und dort zur U-Bahn-Station Markgrafenstraße.

Ein Zeuge (37, aus Dortmund) verfolgte den Mann, verlor ihn aber aus den Augen. Die sofort nach der Tat verständigte Polizei fahndete vergeblich nach einem Tatverdächtigen und sucht jetzt Zeugen. Die Personenbeschreibung:

1,80 bis 1,85 Meter groß, athletische Figur, schwarze Hose, schwarzes Sweatshirt oder schwarze Kapuzenjacke, schwarze Skimaske, schwarz-weiße Schuhe (Nike), Tattoo-Träne unter dem rechten Auge (sprach mit osteuropäischem Akzent).

Wer kennt diesen Mann und seinen Aufenthaltsort? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132 7441.

