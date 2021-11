Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0862 --Einbrecher kehren zum Tatort zurück--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Bremerhavener Heerstraße Zeit: 24.11.21 - 25.11.21

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher in Burgdamm in die Geschäftsräume einer Physiopraxis ein. Einen schweren Tresor versteckten sie danach in einem Gebüsch. Als die Diebe am Mittwoch ihre Beute abtransportieren wollten, klickten die Handschellen.

Die Einbrecher stiegen in das Gebäude in der Bremerhavener Heerstraße ein und durchwühlten diverse Räume. Sie fanden einen schweren Tresor und schleppten ihn nach draußen. Anschließend versteckten die Diebe den Geldschrank in einem Gebüsch ganz in Tatortnähe und flüchteten zunächst unerkannt. Spuren und Zeugenhinweise führten die Ermittler am Mittwoch zum Tresor, der noch ungeöffnet war. Dieser wurde sichergestellt, das Versteck wieder "hergerichtet" und durch Zivilkräfte der Bremer Polizei observiert. Gegen Mitternacht kehrten dann die Einbrecher zum Tatort zurück und suchten nach dem Tresor. Als sie sahen, dass ihr Objekt der Begierde nicht mehr da war, nahmen sie umgehend die Beine in die Hand. Einsatzkräfte liefen hinterher, stellten die beiden 19 und 39 Jahre alten Männer und nahmen sie vorläufig fest. Bei dem 19-Jährigen, der Polizei als Intensivtäter bekannt, fanden die Ermittler noch diverse Verkaufseinheiten Drogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell