POL-DO: Polizei sucht vermissten Dortmunder und bittet um Mithilfe

Die Polizei Dortmund sucht nach dem vermissten Rudi Kunz und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der 81-jährige Dortmunder wird seit Donnerstag (20. Oktober) vermisst.

Die Polizei geht davon aus, dass der Vermisste sich in hilfloser Lage befindet. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Der 81-Jährige hat sein Zuhause an der Landgrafenstraße zu Fuß verlassen. Der letzte Kontakt zu seinen Angehörigen bestand am Dienstag (18. Oktober).

Herr Kunz wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, schlanke Statur, kurze, graue Haare mit einer "Haartolle" vorn, auffallend buschige Augenbrauen, trägt vermutlich eine beige Windjacke.

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/89722

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

