Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Autos aufgebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Autos aufgebrochen

In Esens sind in der Nacht zu Montag mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Unbekannte warfen die Scheiben von mindestens drei Autos in der Erlebachstraße, Im Burggrund und in der Dietrich-Rohlfs-Straße ein und entwendeten daraus Geldbörsen. Möglicherweise kam es zu weiteren Taten, die noch nicht zur Anzeige gebracht wurden. Die Polizei bittet um Hinweise. Insbesondere Anwohner, die über Videoaufzeichnungen von ihren Grundstücken in dem Bereich verfügen oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04971 926500.

