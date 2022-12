Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 04.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl eines Pkw-Schlüssels

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde in der Großen Mühlenwallstraße in Aurich der Schlüssel eines Pkw entwendet. Bei dem Pkw handelt es sich um ein Auslieferungsfahrzeug der dort ansässigen Pizzeria. Zur Tatzeit hatte der Pkw unverschlossen auf dem rückwärtigen Parkplatz der Pizzeria gestanden, welcher von der Zingelstraße aus erreichbar ist, weil dieser sofort wieder beladen werden sollte. Als der Auslieferfahrer zurück zum Pkw kam, stellte er fest, dass der Pkw jetzt verschlossen ist und der Schlüssel fehlt. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Pkw unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr eine 20-jährige aus Aurich stammende Frau mit dem Pkw die Westerlooger Straße. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach einer Körperverletzung gesucht

Verletzungen hat ein 19-jähriger Mann aus Norden am frühen Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr erlitten, nachdem er von einem bislang unbekannten Täter mit Faustschlägen sowie einem Stuhl angegriffen wurde. Der 19-Jährige wollte zunächst im Außenbereich einer Diskothek an der Deichstraße einen Streit zwischen mehreren Personen schlichten. Im weiteren Verlauf wurde er dann im Dörper Weg von dem bislang unbekannten Täter angegriffen. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in die UEK Norden gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden -mehrere Pkw aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Stadtgebiet zu mehreren Pkw-Aufbrüchen gekommen. Dabei wurde u.a. Bargeld aus den Pkw entwendet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer in der betreffenden Nacht im Bereich der Raiffeisenstraße, Sielstraße, Edzardstraße verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen hat, der setzt sich bitte mit dem Polizeikommissariat Norden unter der Telefonnummer Tel. 04931 9210 in Verbindung. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, beim Abstellen und Verlassen von Pkw auf jeden Fall die Wertsachen mitzunehmen und diese nicht im Fahrzeug zurückzulassen.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Burhafe - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag wurde am Bahnhof, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 19:00 Uhr, der geparkte Audi eines 56-jährigen Wittmunders beschädigt. Unbekannte beschädigten die Heckscheibe des Pkw, wodurch ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe entstand. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Burhafe - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, beabsichtigte ein 41-jähriger Friedeburger mit seinem Volkswagen von einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße zu fahren. Durch ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug war die Sicht auf die Bahnhofstraße eingeschränkt. Das wartende Fahrzeug wird von einem 16-jährigen Holtriemer überholt. Der Friedeburger fuhr in diesem Moment auf die Bahnhofstraße und kollidierte mit dem 16-jährigen Motorradfahrer, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand außerdem ein Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell