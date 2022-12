Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, den 02.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Wittmund - Neues Täterverhalten bei Betrugsdelikten via Messenger

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund kommt es aktuell vermehrt zu versuchten Betrugsdelikten zum Nachteil älterer Menschen. Die Täter geben sich dabei bekanntermaßen per SMS oder Messenger als Familienangehöriger der Betroffenen aus und bitten aufgrund einer vermeintlich angespannten Finanzlage um eine Überweisung an ein mitgeteiltes Bankkonto. Neuerdings versuchen die Täter während der Tatausführung außerdem, an ein Foto des tatsächlichen Familienangehörigen zu gelangen und dieses als Profilbild zu verwenden.

Die Polizei weist aufgrund des neuen Täterverhaltens darauf hin, dass Betroffene stets skeptisch werden sollten, wenn sie von einer unbekannten Telefonnummer kontaktiert werden. Das eingestellte Profilbild ist ausdrücklich kein Beleg dafür, dass es sich tatsächlich um einen Familienangehörigen handelt. Betroffene sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und sich stets persönlich oder unter den bekannten Kontaktdaten mit dem Familienangehörigen in Verbindung setzen. Besondere Aufmerksamkeit ist immer dann geboten, wenn um Ausführung einer Überweisung oder gar Echtzeitüberweisung gebeten wird. Eine Überweisung sollte in keinem Fall ausgeführt werden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag zwischen 11.20 und 11.45 Uhr auf einem Parkplatz am Dreekamp in Aurich den BMW eines 49-Jährigen aus Südbrookmerland. Der Unfall ereignete sich vermutlich während eines Parkvorgangs. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Aurich sucht nun den Unfallverursacher und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Donnerstagmorgen gegen 8.10 Uhr auf der Auricher Straße in Südbrookmerland. Der 64-jähriger Fahrer eines VW Caddys beabsichtigte, von einem dortigen Parkplatz nach rechts auf die Auricher Straße einzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 62-jährigen Mann aus Südbrookmerland, der mit einem Fahrrad den Radweg entlang der Auricher Straße fuhr, und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Südbrookmerland - Auto kommt auf den Gleisen zum Stehen

Ein 77-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 15.18 Uhr mit einem Daimler auf der Auricher Straße in Südbrookmerland. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er auf gerader Strecke zwischen Georgsheil und Moordorf in Fahrtrichtung Aurich erst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Andreaskreuz und kam auf den Gleisen zum Stehen. Der Autofahrer bleibt durch den Unfall unverletzt. Sein Auto wurde erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt.

Hage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 48-jähriger Mann aus Großheide fuhr am Donnerstagnachmittag mit einem Ford Fiesta auf der Berumer Allee in Hage. Die Polizei Norden kontrollierte den Mann und stellte bei der Verkehrskontrolle fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Verlauf der Verkehrskontrolle ergaben sich außerdem Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde gleich auf zwei Betäubungsmittel positiv getestet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Am Donnerstagnachmittag kontrollierte die Norder Polizei einen 27-Jährigen aus Hagermarsch, der mit seinem Ford Focus auf der Hauptstraße in Hage unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Versicherungsschutz des Fahrzeuges erloschen ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Wiesmoor - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Wiesmoor. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 55-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Kornblumenweg in Richtung der Hauptstraße. Zeitgleich beabsichtigte eine 39-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault Kadjar rückwärts von ihrem Grundstück auf den Kornblumenweg einzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich die Fahrradfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

