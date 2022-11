Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Rollerfahrer leicht verletzt

Langeoog - Brand im Lager eines Fahrradverleihs

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Rollerfahrer leicht verletzt

Ein Rollerfahrer ist am Dienstag in Wittmund auf der Finkenburgstraße leicht verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Finkenburgstraße und wollte nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 25-jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Brandgeschehen

Langeoog - Brand im Lager eines Fahrradverleihs

In der Barkhausenstraße auf Langeoog hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 19 Uhr alarmiert. Von dem Brand betroffen war der Lagerraum eines Fahrradverleihs. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Der entstandene Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im fünfstelligen Euro-Bereich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat vermutlich ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell