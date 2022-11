Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Halbemond - Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Ihlow - Autofahrer war betrunken

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

In Halbemond kam es am Dienstagabend auf der Nadörster Straße zu einem Auffahrunfall. Gegen 18.10 Uhr fuhr eine 31-jährige VW-Fahrerin auf einen vorausfahrenden Alfa Romeo auf. Der 25 Jahre alter Fahrer des Alfa hatte nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Wildtieres stark abgebremst, was die VW-Fahrerin zu spät erkannte. Die beiden Fahrer und auch ihre Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 13.000 Euro.

Ein 70-jähriger Autofahrer hat am Dienstag in Ihlow betrunken einen Unfall verursacht. Der Mann rangierte gegen 10.50 Uhr mit seinem VW auf einem Parkplatz in der Friesenstraße und touchierte hierbei einen Audi. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 70-Jährigen einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

