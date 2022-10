Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Polizeipräsidium Rostock am 13.10. 2022

Rostock (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock haben am heutigen Dienstag den 13.10.2022 insgesamt 5 Aufzüge zum Thema "Autokorso Unternehmeraufstand MV" stattgefunden. In: - In Wismar nahmen 200 Personen an der Veranstaltung teil mit 50 Pkw und 40 Lkw - In Rostock nahmen ca. 150 Personen an der Veranstaltung teil, 88 Fahrzeuge, davon 31 Lkw-auch Tieflader und ein Wohnmobil) - In Güstrow nahmen ca. 150 Personen mit 116 Fahrzeugen-darunter 4 Zugmaschinen mit Aufliegern und 2 Traktoren - In Parchim nahmen 190 Fahrzeuge mit 300 Teilnehmern - In Schwerin nahmen ca. 150 Personen mit 93 Fahrzeugen So kann zusammenfassend gesagt werden das an allen 5 Aufzugsorten insgesamt 950 Personen mit 577 Fahrzeugen an den Autokorsos teilgenommen haben. Der größte Aufzug mit 300 Teilnehmern und 190 Fahrzeugen fand in Parchim statt. Die Landespolizei begleitete die Aufzüge mit ca. 120 PVB. Alle Versammlungen verliefen nach jetzigen Erkenntnissen ohne nennenswerte Störungen ab. Michael Brun-Hollien Polizeihauptkommissar PFvD

