POL-HRO: Bergung einer Wasserleiche in Kühlungsborn

Bad Doberan (ots) - In den frühen Morgenstunden des 12.10.2022, gegen 2:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Neuen Reihe in Bad Doberan zu einem Brand. Eine 47-jährige Mieterin meldete sich per Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass es in ihrer Küche brenne. Bei Eintreffen der Polizei schlugen die Flammen bereits aus dem Küchenfenster. ...

