POL-HRO: Versuchter Einbruchdiebstahl bei Karls Erlebnis-Dorf - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Rostock zum Aufbruch eines Geldautomaten gekommen. Der in einem Einkaufscenter im Stadtteil Evershagen befindliche Geldautomat wurde gewaltsam geöffnet. Dies wurde von einem Mitarbeiter des Einkaufscenters der Rostocker Polizei am Montagmorgen mitgeteilt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend ...

