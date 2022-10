POL-HRO: Geldautomat in Rostock aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 09.10.2022 ereignete sich auf der Straße "Am Strande" in Rostock ein Verkehrsunfall bei dem sich eine 20-jährige Opel-Fahrerin überschlug. Gegen 06:50 Uhr befuhr die Opel-Fahrerin die Straße "Am Strande" in Rostock stadtauswärts in Fahrtrichtung Rövershäger Chaussee. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die 20-Jährige dabei mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ...

