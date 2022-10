Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angriff auf einen Zigarettenautomaten in 17168 Poggelow

Teterow (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Poggelow, bei Teterow, zu einem Angriff auf einen Zigarettenautomaten gekommen. Ein Hinweisgeber setzte die Polizei über den Vorfall am Mittwochmorgen in Kenntnis, als er die Beschädigungen am Automaten feststellte. Der genaue Stehlschaden ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zu Folge im vierstelligen Bereich. Spuren vom Tatort wurden gesichert. Hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Poggelow gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Teterow unter der Telefonnummer 03996 1560 oder bei der Internetwache unter polizei.mvnet.de zu melden.

