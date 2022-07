BPOLD-B: Schleusung am Sonntag aufgedeckt

Berlin-Mitte (ots) - In der Nacht zu Sonntag griffen sechs Männer einen 34-Jährigen am Bahnhof Friedrichstraße gemeinschaftlich an und verletzten ihn schwer. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 1:30 Uhr gerieten die sieben Männer zuerst in einer S-Bahn der Linie S7 in einen Streit. Beim Ausstieg am Bahnhof Friedrichstraße attackierten die Angreifer den ...

mehr