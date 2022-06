Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 11-Jähriger verursacht mehrere Verkehrsunfälle mit Personenkraftwagen

Wolgast (ots)

Am Morgen des 19.06.2022 meldeten sich gegen 07:30 Uhr, mehrere Anwohner bei der Polizei und berichteten, dass sie im Bereich des Wohngebietes Wolgast-Nord einen PKW Opel fahren sehen, bei dem ein Kind am Steuer sitzen soll. Sofort eingesetzte Beamte des Polizeireviers Wolgast konnten einen PKW Opel nur Minuten später in der Pestalozzistraße feststellen, der gegen einen dort kurzzeitig parkenden PKW Ford eines Pflegedienstes gefahren war. Es bestätigte sich, dass ein 11-jähriger Deutscher dieses Fahrzeug allein und unbefugt führte. Im Rahmen der polizeilichen Abarbeitung wurde ferner bekannt, dass der Junge zuvor bereits in der Hufelandstraße mit zwei geparkten PKW kollidierte und danach seine Fahrt unerlaubt durch das Wohngebiet fortsetzte. Es entstand ein Sachschaden an allen beteiligten PKW in der Höhe von etwa 4.500 Euro. Der Junge wurde vor Ort an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei nimmt in diesem Zusammenhang routinemäßig Ermittlungen u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und unbefugter Benutzung von Kraftfahrzeugen auf. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

