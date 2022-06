POL-NB: Garagenbrand in Ducherow

Demmin (LK MSE) (ots) - Am 18.06.2022, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger deutscher Fahrradfahrer mit seinem MTB die Jarmener Straße in Demmin. Beim Einbiegen in die Straße Am Stadion stieß der Radfahrer vermutlich gegen ein Verkehrsabsperrgitter und stürze in der weiteren Folge. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Greifswald ...

