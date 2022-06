Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall in Prerow

Barth (ots)

Am 18.06.2022 gegen 05:45 Uhr, wurde im Polizeirevier in Barth bekannt, dass in der Waldstraße/Bernsteinweg in Prerow, ein Pkw durch mehrere Büsche gefahren sein muss und nun verunfallt an einem Baum steht. Als die Beamten an der Unfallstelle angekommen waren, fanden sie dort einen stark beschädigten PKW VW Up. Personen konnten zunächst nicht festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Halteranschrift, konnte eine 22-jährige Deutsche als Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie war noch sichtlich benommen und klagte über Schmerzen. Auch ihr Beifahrer, ein 28-jähriger Deutscher, verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide Fahrzeuginsassen wurden im Helios Hanseklinikum Stralsund medizinisch behandelt. Bei der Fahrzeugführerin wurde darüber hinaus ein Atemalkoholwert von 1,44 Promille gemessen. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme bei der Fahrzeugführerin angeordnet und entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500EUR. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

