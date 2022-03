POL-MA: BAB 6, Hockenheim: PKW kracht in Baustelle - hoher Sachschaden

Neckargemünd (ots) - Am Sonntag, dem 06.03.2022, um 08:45 Uhr, kam es in Neckargemünd an der Eisenbahnbrücke zu einem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr. Hierbei hatte eine bislang unbekannte männliche Person mehrere große Gegenstände von der Brücke auf ein beladenes, in Richtung Heidelberg ...

mehr