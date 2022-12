Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Bedekaspel - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Großen Meer in Bedekaspel hat sich in der Nacht zu Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß beim Rangieren auf einem dortigen Parkplatz gegen einen geparkten Ford Focus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Hage - Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht den Geschädigten eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwoch in Hage ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr stieß eine Autofahrerin auf der Hauptstraße in Höhe eines dortigen Bankinstituts mit ihrem Außenspiegel gegen einen geparkten Pkw. Der Wagen stand in Fahrtrichtung Lütetsburg auf einem Parkstreifen. Bei dem Zusammenstoß wurde der dunkelgraue Pkw vermutlich am linken Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Wagens wird gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag im Dreekamp in Aurich. Zwischen 11.20 Uhr und 11.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Baumarkts einen grünen BMW i4 am hinteren Stoßfänger. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell