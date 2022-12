Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Auto zerkratzt

Blomberg - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Abickhafe in der Gemeinde Friedeburg ist ein Auto beschädigt worden. Unbekannte zerkratzten zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite und die Motorhaube eines VW Golf im Feldweg. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend in Blomberg von der Fahrbahn abgekommen. Der BMW-Fahrer fuhr gegen 22.30 Uhr auf der Blomberger Straße in Fahrtrichtung Blomberg und wollte in den Linienweg abbiegen. Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der BMW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell