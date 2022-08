Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Toyota Land Cruiser entwendet - Kriminalpolizei ermittelt

Bad Segeberg (ots)

Am späten Freitagabend (26.08.2022) ist es in der Straße "Am Tangstedter Forst" in Norderstedt zum Diebstahl eines Toyota Land Cruiser gekommen.

Um 23:45 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, dass der schwarze SUV mit hoher Geschwindigkeit vom Grundstück und in Richtung Hamburg gefahren wurde und verständigte die Polizei. Eine Person mit einem roten Oberteil lenkte den Wagen.

Die Fahndung nach dem Pkw mit Segeberger Kennzeichen aus dem Baujahr 2020 verlief erfolglos.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bitte unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes.

Die Polizei gibt folgende Tipps zum Schutz vor Pkw-Diebstahl:

In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen.

Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen. Insbesondere über die Verwendung einer mechanischen Sicherung, z.B. einer Radkralle oder Lenkradsicherung, kann ein hoher Diebstahlsschutz erreicht werden.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de oder direkt unter nachstehendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell