POL-SE: Elmshorn - E-Roller ohne Kennzeichen gestoppt - Blutprobe

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 28.08.2022, ist es in der Dorfstraße in Quickborn-Renzel zum Brand eines Pkws gekommen. Kurz nach 04:00 Uhr meldeten Zeugen einen brennenden Mercedes in einem Knick in der Dorfstraße. An dem Pkw dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug kurz zuvor in der Dorfstraße von einem Grundstück entwendet worden sein ...

