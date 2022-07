POL-PIAZ: versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Alzey (ots) - In der Nacht vom 08.07.2022, ca. 23.30 Uhr auf den 09.07.2022, ca. 08.30 Uhr wurden in der Donnersbergstraße in Öber-Flörsheim mehrere Pkw durch bisher unbekannte Randalierer zerkratzt. Die Polizei bittet Zeugen und/oder weitere Geschädigte sich an die Polizeiinspektion Alzey zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Alzey Telefon: 06731 ...

