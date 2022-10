POL-HAM: Ford bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Bei einem erneuten Einbruch in eine Lagerhalle eines Recyclingbetriebes an der Straße Am Ortsgüterbahnhof erbeuteten die Täter Kupfer und Elektrokabel. Die Einbrecher drangen zwischen Freitag, 7. Oktober, 18 Uhr, und Samstag, 8. Oktober, 5 Uhr, gewaltsam in die Lagerhalle ein. Hier entwendeten aus Lagerboxen etwa 400 kg Kupfer und eine noch unbekannte Menge Elektrokabel im Gesamtwert von etwa 3000 ...

mehr