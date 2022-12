Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 02./03.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige

Sonstiges

-Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Osteel - Ein 60-jähriger Osteeler ist am Freitag gegen 11:45 Uhr durch eine Funkstreifenbesatzung der Norder Polizei auf dem Alten Postweg überprüft worden. Der Mann war dort mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das von ihm benutzte Kleinkraftrad führerscheinpflichtig war. Der Mann war jedoch nicht im Besitz eines entsprechenden Dokuments. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Nach Unfall geflüchtet

Nesse - Ein blauer VW Caddy ist im Zeitraum vom 30.11.2022 (ca. 07:00 Uhr) bis 01.12.2022 (ca. 16:00 Uhr) im Neßmergroder Weg beschädigt worden. Das Fahrzeug mit NOR Kennzeichen war dort auf einem Seitenstreifen vor einem Wohnhaus abgestellt. Vermutlich wurde der Caddy durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und im hinteren Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 zu wenden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Ladendiebstahl

Esens - Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Baumarkts in der Dornumer Straße beobachtete am Freitag, gegen 14:30 Uhr, wie eine Kundin etwas in ihre Tasche steckte. Nachdem dieser Gegenstand nicht an der Kasse bezahlt wurde, wurde die 73-jährige Esenserin auf den Diebstahl angesprochen. Es entstand ein Schaden in zweistelliger Höhe. Gegen die 73-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw und Kennzeichendiebstahl Friedeburg - In der Nacht zu Freitag wurde durch Unbekannte der Heckscheibenwischer des Toyotas einer 34-jährigen Friedeburgerin abgebrochen. Außerdem wurde eines der Kennzeichen entwendet. Der Toyota war zum Tatzeitpunkt im Ochsenhammer Weg geparkt. Es entstand ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige

Sonstiges

-Fehlanzeige

