Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/ -Münster/ -Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (15.11.2022) einen 26-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, drei Einbrüche in der Neckartal- und Nordbahnhofstraße begangen zu haben. Der Mann soll am Mittwoch (09.11.2022) gegen 23.40 Uhr in einen Kiosk an der Nordbahnhofstraße eingebrochen sein, in dem er einen Rollladen aufhebelte und die Fensterscheibe zur Seite schob. Im Inneren soll er mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Zigaretten gestohlen haben. Des Weiteren wird er verdächtigt, für zwei weitere Einbrüche verantwortlich zu sein (siehe Pressemitteilungen vom 31.10.2022 https://t1p.de/a4pl0 und https://t1p.de/no654). Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei verdichteten sich Hinweise auf den 26 Jahre alten Mann. Schließlich begab er sich zu einer Polizeidienststelle, wo ihn die Beamten festnahmen. Der 26-jährige wohnsitzlose Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (16.11.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell