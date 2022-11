POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-West/-Mitte (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch (15./16.11.2022) in ein Geschäft an der Glemsgaustraße eingebrochen, bei zwei weiteren Bürogebäuden an der Rotebühlstraße und Sophienstraße blieb es beim Versuch. Die Täter hebelten zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 09.45 Uhr am Mittwoch eine Eingangstür zum Ladengeschäft an der Glemsgaustraße auf. Anschließend stahlen ...

