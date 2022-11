Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch (16.11.2022) zwei Pedelecs aus einem Fahrradschuppen an der Happoldstraße und ein weiteres aus einer Garage im Leiblweg erbeutet. In der Happoldstraße durchtrennten die Täter zwischen 19.00 Uhr und 09.00 Uhr das am Schuppen angebrachte Vorhängeschloss und stahlen die darin aufbewahrten Zweiräder. Hierbei handelte es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Cube und um ein gelbes der Marke Bergamont im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zu einem weiteren Diebstahl kam es in dieser Nacht im Leiblweg, wobei die Täter zwischen 20.30 Uhr und 08.15 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Cube im Wert von über 2.000 Euro aus einer dortigen Garage erbeuteten. Ob die Fälle einen Tatzusammenhang haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

