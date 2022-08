Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrt mit Kleinkraftrad endet in Polizeikontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss hat die Polizei am Dienstag, 23. August 2022, ein Strafverfahren gegen einen 41-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades eingeleitet. Polizeibeamte hatten den Gelsenkirchener im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 16 Uhr an der Europastraße in Bulmke-Hüllen angehalten, auf der er in Richtung Wildenbruchstraße unterwegs war. Einem freiwilligen Drogenurinvortest stimmte der 41-Jährige zu, der positiv ausfiel. Auf der Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt daraufhin eine Blutprobe. Da der Mann nur über eine Mofaprüfbescheinigung verfügt, mit dem Fahrzeug aber eine höhere Geschwindigkeit erreichen kann, fertigten die Beamten eine Strafanzeige und untersagten ihm die Weiterfahrt.

