POL-GE: Räuber stößt Senior um und flieht mit Beute - Zeugen stellen ihn

Gelsenkirchen (ots) - Aufmerksame Zeugen haben am vergangenen Freitagabend, 19. August 2022, an der Hohenfriedberger Straße in Ückendorf einen Unfall beobachtet. Da sich der Verursacher entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, riefen sie gegen 23 Uhr die Polizei. Schon während der Anfahrt machten Passanten auf eine weitere Unfallflucht an der Torgauer Straße aufmerksam. Auch hier blieb es ...

