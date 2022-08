POL-GE: Schmuck und Münzen sichergestellt - Wer ist Eigentümer?

Gelsenkirchen (ots) - Nach einer Streitigkeit in einer Kleingartenanlage in Bismarck ist ein Mann am Samstag, 20. August 2022, in Gewahrsam genommen worden. Der 29-Jährige war gegen 22.50 Uhr in der Kleingartenanlage an der Grimberger Allee mit zwei Männern aus Herne in Streit geraten. In dessen Verlauf trat er einen 20-Jährigen, schlug diesen und verletzte ihn unter anderem mit einem Regenschirm. Mit dem Regenschirm ...

